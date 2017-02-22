В парламенте Нидерландов выступили за ратификацию ассоциации Украина-ЕС

В парламенте Нидерландов есть большинство, чтобы поддержать ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Это стало известно из результатов обсуждения во Второй палате парламента.
За ратификацию намерены голосовать 40 депутатов Народной партии для свободы и демократии, 35 парламентариев Трудовой партии, а также Демократы и Зеленые левые. Всего — 91 депутат.
Против соглашения настроены голосовать социалисты, Партия свободы и Партия для животных. Всего 53 голоса.
Еще шесть членов не представили свою позицию.
Голосование законопроекта запланировано на 23 февраля.
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