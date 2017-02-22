Лига студентов АЮУ объявила о старте регистрации участников юридических мероприятий

Лига студентов Ассоциации юристов Украины объявила о старте регистрации участников ряда мероприятий: II Школы по агробизнессу и земельному праву, ІІІ Всеукраинских дебатов по налоговому праву и «Ultima Ratio».
К участию принглашаются все, кто интересуется агробизнесом, земельным правом и тонкостями работы в этой сфере, принять участие в локальном мероприятии Лиги студентов АЮУ -II Школе по агробизнессу и земельному праву, которая пройдет 4 марта 2017 года. Генеральный партнер: Eterna Law
Зарегистрироваться для участия в II Школе по агробизнессу и земельному праву можно по ссылке.
По всем вопросам обращайтесь в Организационный комитет по тел .: +38 (050) 849 04 33 или пишите по адресу: ahroschool.2017.ligauba@gmail.com. Контактное лицо – Вероника Коломиец.
Рады пригласить Вас на ІІІ Всеукраинские дебаты с налогового права, которые будут проходить в 25-26 февраля 2017 года в г. Ирпень. Мероприятие проводиться Киевским областным отделением Лиги студентов АЮУ. Дебаты являют собой командное соревнование и состоят из двух этапов: полуфинал и финал. В роле судей выступят юристы-професионалы, практикующие в сфере налогового права. Более детальную информацию Вы сможете узнатьот главы организационного комитета Гортовенко Алены Игоревны по тел +38 (098) 364 95 91 или по электронной почте irpinhead@ligauba.org.ua, а также на странице мероприятия в социальной сети.
Открыта регистрация на IV Турнир по классическим судебным дебатам «Ultima Ratio», финальный раунд которого состоится в марте на базе Одесского апелляционного хозяйственного суда.
К участию приглашаются команды студентов-правоведов в составе двух участников, которые поочередно будут выступать в роли истца, затем — ответчика. Количество команд ограничено — не более 20. Соревнования будут проводиться в 3 этапа: два отборочных тура и один финальный.
Первый тур будет проводиться в таких городах как Львов, Киев, Николаев, Днепр. Победители автоматически попадают в финал, а организационный взнос им компенсируется организаторами. Второй пройдет в электронном формате для участников из Одессы и тех, кто не смог принять участие в первом этапе.
Организатором выступает Одесский центр Лиги студентов АЮУ. Уже традиционно, Генеральным партнером мероприятия является Юридическая компания «CLS».
Отметим, что регистрация на первый отборочный тур продлится до 17 февраля.
По всем вопросам просим обращаться к главе оргкома - Александру Артемову за номером телефона 0984538438.
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