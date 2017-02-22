Сегодня 22 февраля 2017 года, 12:36

Сегодня парламент рассмотрит ряд законопроектов о ратификации международных соглашений

Сегодня Верховный Совет Украины рассмотрит ряд законопроектов о ратификации международных соглашений и вопросы защиты прав внутренне перемещенных лиц

В частности, народные депутаты рассмотрят законопроекты о ратификации соглашения с правительством Малайзии относительно выдачи правонарушителей, а также соглашения между Кабинетом министров Украины и Европейским Союзом об участии Украины в программе «Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (2014-2020)».

Среди законопроектов, которые касаются защиты перемещенных лиц, в частности, вопросы реализации их права на бесплатное временное проживание. Также сегодня будет рассматриваться ряд постановлений относительно парламентских слушаний и назначения именных стипендий Верховного совета молодым ученым.