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Сегодня 22 февраля 2017 года, 11:05

КМУ утвердил список стран для экономического сотрудничества в 2017 году

Кабинет министров Украины утвердил перечень стран для совместных межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству в 2017 году. Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства.

«Минэкономразвития подготовило перечень из 27 стран, с которыми предлагается проведение совместных межправительственных комиссий по вопросам торгово-экономического сотрудничества», - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Министр также отметил, что в однодневный срок правительство рассмотрит включение в этот список еще 17 стран.