Парламент внес изменения в Закон о господдержке страхования сельхозпродукции

Верховный Совет Украины поддержал за основу законопроект №4570 «О внесении изменений в закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» (об уточнении некоторых терминов и понятий)». За документ со второго раза проголосовали 235 парламентариев (сначала 207).
Так, законопроект был разработан Государственным агентством рыбного хозяйства Украины. «Внесение изложенных в проекте закона изменений необходимо для приведения закона «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» в соответствии с законом «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов», что позволит сельскохозяйственным товаропроизводителем рыбной отрасли получать государственную поддержку при страховании водных биоресурсов», - говорится в пояснительной записке.
В частности, предполагается замена терминов и дополнения понятия «сельскохозяйственный страховой риск» в соответствии с законом «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов».
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