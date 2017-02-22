Сегодня 22 февраля 2017 года, 11:05

Парламент внес изменения в Закон о господдержке страхования сельхозпродукции

Верховный Совет Украины поддержал за основу законопроект №4570 «О внесении изменений в закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» (об уточнении некоторых терминов и понятий)». За документ со второго раза проголосовали 235 парламентариев (сначала 207).

Так, законопроект был разработан Государственным агентством рыбного хозяйства Украины. «Внесение изложенных в проекте закона изменений необходимо для приведения закона «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» в соответствии с законом «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов», что позволит сельскохозяйственным товаропроизводителем рыбной отрасли получать государственную поддержку при страховании водных биоресурсов», - говорится в пояснительной записке.

В частности, предполагается замена терминов и дополнения понятия «сельскохозяйственный страховой риск» в соответствии с законом «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов».