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Палата общин Великобритании приняла аналогичный «списку Магнитского» закон

22 февраля 2017 года Источник:РБК-Украина

Палата общин британского парламента во вторник, 20 февраля, проголосовала за законопроект, аналогичный принятому в США «списку Магнитского», который позволит изымать недвижимость и замораживать активы иностранных чиновников, уличенных в нарушениях прав человека.

Авторы законопроекта предложили отнести к противозаконному поведению чиновников их участие в пытках и других нарушениях прав человека. Заместитель министра внутренних дел Бен Уоллес отметил, что под действие закона попадут недобросовестные чиновники со всего мира.

«Все они имеют дорогое имущество в Лондоне, и думают, что они неприкасаемые», - сказал он в своем заявлении.

«Мы должны сделать Великобританию враждебной средой для тех, кто пытается скрыть и использовать доходы от преступной деятельности и коррупции на более конкурентном международном рынке, Великобритания просто не может себе позволить быть убежищем для грязных денег», - подчеркнул Б.Уоллес.

Как сообщается, законопроект был принят единогласно и теперь его отправят в Палату лордов, после принятия которой он получит статус закона. Долгое время выступавший за принятие такого закона учредитель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, на который работал погибший в российской тюрьме юрист Сергей Магнитский, назвал итоги голосования настоящим триумфом. По его словам, закон после принятия вселит страх в сердца нечистоплотных чиновников в России «и других автократических странах».

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