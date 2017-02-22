Палата общин Великобритании приняла аналогичный «списку Магнитского» закон

Палата общин британского парламента во вторник, 20 февраля, проголосовала за законопроект, аналогичный принятому в США «списку Магнитского», который позволит изымать недвижимость и замораживать активы иностранных чиновников, уличенных в нарушениях прав человека.
Авторы законопроекта предложили отнести к противозаконному поведению чиновников их участие в пытках и других нарушениях прав человека. Заместитель министра внутренних дел Бен Уоллес отметил, что под действие закона попадут недобросовестные чиновники со всего мира.
«Все они имеют дорогое имущество в Лондоне, и думают, что они неприкасаемые», - сказал он в своем заявлении.
«Мы должны сделать Великобританию враждебной средой для тех, кто пытается скрыть и использовать доходы от преступной деятельности и коррупции на более конкурентном международном рынке, Великобритания просто не может себе позволить быть убежищем для грязных денег», - подчеркнул Б.Уоллес.
Как сообщается, законопроект был принят единогласно и теперь его отправят в Палату лордов, после принятия которой он получит статус закона. Долгое время выступавший за принятие такого закона учредитель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, на который работал погибший в российской тюрьме юрист Сергей Магнитский, назвал итоги голосования настоящим триумфом. По его словам, закон после принятия вселит страх в сердца нечистоплотных чиновников в России «и других автократических странах».
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: