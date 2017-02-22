Сегодня 22 февраля 2017 года, 11:05

Парламент отказался упростить приватизацию земельных участков

Верховный Совет отклонил законопроект, упрощающий процедуру оформления права собственности и получения в пользование земельных участков. За законопроект №3190 проголосовало 170 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Следующие предложения спикера Андрея Парубия о возвращении документа на доработку в Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений и субъекту законодательной инициативы также не нашли поддержки у депутатов.

Представляя законопроект, заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко отметил, что данный законопроект снимет искусственные ограничения на реализацию права на приватизацию.

«По мнению комитета, утверждение этого законопроекта позволит оптимизировать процедуру оформления прав на земельные участки под недвижимым имуществом, поспособствует строительству инфраструктурных объектов, обеспечит права физических и юридических лиц получить землю для градостроительных нужд в собственность и пользование. Также создаст основу для увеличения доходов местных бюджетов», - отметил он.

Как отмечается, нормы документа предусматривают предоставление органам исполнительной власти и органам местного самоуправления возможность передавать в собственность и пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности при отсутствии детального плана или плана зонирования в случае, если на земельном участке находится здание в собственности лица, которому передается участок, и при строительстве линейных объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.