ВАСУ признал законным снятие неприкосновенности с депутата А.Онищенко

Высший административный суд признал законным снятие Верховным Советом неприкосновенности с народного депутата Александра Онищенко (группа «Воля народа»). Об этом сообщила представитель пресс-службы суда Галина Гаевская.
«Высший админсуда рассмотрел вчера (20 февраля) иск Онищенко Александра Романовича к Верховному Совету и Генеральной прокуратуре и отказал ему в удовлетворении требований», - сообщила она.
Онищенко просил суд признать незаконными и отменить постановления парламента о снятии с него неприкосновенности, предоставлении согласия на задержание и арест.
5 июля 2016 года парламент одобрил снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата А.Онищенко.
Народный депутат А.Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.
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