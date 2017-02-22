Сегодня 22 февраля 2017 года, 09:34

ВАСУ признал законным снятие неприкосновенности с депутата А.Онищенко

Высший административный суд признал законным снятие Верховным Советом неприкосновенности с народного депутата Александра Онищенко (группа «Воля народа»). Об этом сообщила представитель пресс-службы суда Галина Гаевская.

«Высший админсуда рассмотрел вчера (20 февраля) иск Онищенко Александра Романовича к Верховному Совету и Генеральной прокуратуре и отказал ему в удовлетворении требований», - сообщила она.

Онищенко просил суд признать незаконными и отменить постановления парламента о снятии с него неприкосновенности, предоставлении согласия на задержание и арест.

5 июля 2016 года парламент одобрил снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата А.Онищенко.

Народный депутат А.Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.