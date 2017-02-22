Сегодня 22 февраля 2017 года, 09:34

НАБУ будет повторно просить суд о заочном расследовании дела Н.Чауса

Суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в осуществлении специального досудебного расследования по делу судьи Николая Чауса, обвиняемого во взяточничестве. По данным судебного реестра, суд принял такое решение 10 февраля.

Суд отметил, что НАБУ не доказало, что судья Чаус до сих пор находится в международном розыске и скрывается от следствия и суда.

Согласно учетам Интерпола, с 11.11.2016 гражданин Н.Чаус находился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции на Украину.

При этом решение суда о задержании Н.Чауса от 08.09.2016 года действует в течение 6 месяцев. Согласно правилам Интерпола, сведения о международном розыске должны быть автоматически удалены 08.02.2017 года. На судебном заседании НАБУ не предоставило доказательств, что Н.Чаус до сих пор разыскивается Интерполом.

По мнению суда, НАБУ не доказало, что Н.Чаус в течение 6 месяцев скрывается от органов следствия и суда. В частности, суд отметил, что 6-месячный срок с момента последней неявки на допрос еще не истек. Детектив не предоставил доказательств о некоторых вызовах подозреваемого, а один из вызовов был оформлен с нарушениями.

Также суд признал необоснованными доводы детектива, что Н.Чаус скрывается на временно оккупированной территории Крыма.

В то же время у Госпогранслужбы нет сведений о том, что Н.Чаус пересекал государственную границу.

Однако, в пресс-службе НАБУ утверждают, что прокурор планирует повторно обратиться в суд о назначении заочного расследования по Н.Чаусу.

«Сейчас прокурор САП согласовывает ходатайство о проведении специального предварительного расследования в отношении судьи. На этой неделе оно будет подано в суд повторно», - говорится в сообщении.

«Возвращение ходатайства не лишает НАБУ права его повторно подать», - уточнили в НАБУ.