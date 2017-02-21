Vox Populi

Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?

Создание нового Верховного Суда. Принятие новых редакций процессуальных кодексов. Проведение внеочередного съезда судей. Принятие нового закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Пасхальные праздники.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.