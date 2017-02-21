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Награждены банки 2017 года

21 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В рамках III Legal Banking Forum состоялась торжественная церемония награждения «Банки 2017 года» по версии «Финансового клуба». Награды лучшим финансовым учреждениям были вручены в 10 номинациях:

Самый прибыльный банк — Райффайзен банк Аваль;

Самый динамичный банк — Приватбанк;

Самый сберегательный банк — Ощадбанк;

Самый чистый банк — Дойче Банк ДБУ;

Самый корпоративный банк — Укргазбанк;

Самый розничный банк — Альфа-банк;

Самый карточный банк — Ощадбанк;

Возвращение года — Александр Шлапак, председатель правления Приватбанка;

Самый упоминаемый банк (в публикациях «Финклуба») — Приватбанк;

Сделка года — Альфа-банк (приобретение Укрсоцбанка).

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