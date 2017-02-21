В рамках III Legal Banking Forum состоялась торжественная церемония награждения «Банки 2017 года» по версии «Финансового клуба». Награды лучшим финансовым учреждениям были вручены в 10 номинациях:
Самый прибыльный банк — Райффайзен банк Аваль;
Самый динамичный банк — Приватбанк;
Самый сберегательный банк — Ощадбанк;
Самый чистый банк — Дойче Банк ДБУ;
Самый корпоративный банк — Укргазбанк;
Самый розничный банк — Альфа-банк;
Самый карточный банк — Ощадбанк;
Возвращение года — Александр Шлапак, председатель правления Приватбанка;
Самый упоминаемый банк (в публикациях «Финклуба») — Приватбанк;
Сделка года — Альфа-банк (приобретение Укрсоцбанка).
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