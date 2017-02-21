Сегодня 21 февраля 2017 года, 19:56

III Legal Banking Forum завершился обсуждением перспектив инвестирования в банковский сектор

Кто и на каких условиях готов инвестировать в украинский банковский сектор, как стимулировать продажу банков и стоит ли ожидать новых сделок M&A – актуальным вопросам развития украинской банковской системы была посвящена завершающая панельная дискуссия III Legal Banking Forum. В обсуждении приняли участие Джоэл Барановски (старший юридический советник Европейского банка реконструкции и развития), Сергей Бенедисюк (руководитель практики корпоративного права и M&A ЮФ N&D), Александр Стецюк (председатель наблюдательного совета RwS bank), Сергей Панов (заместитель председателя правления, начальник юридического департамента УкрСиббанк BNP Paribas Group, председатель Комитета Независимой ассоциации банков Украины по вопросам защиты прав кредиторов), Олег Сорока (финансовый директор АО «Райффайзен Банк Аваль») и Владимир Куцев (управляющий партнер Kutsev, Kirzner and Partners). Модерировала дискуссию Юлия Кирпа, партнер ЮФ Aequo.

Джоэл Барановски рассказал о требованиях, которые ЕБРР предъявляет к украинским банковским учреждениям, в которые он готов инвестировать. В то же время украинский рынок он назвал достаточно рисковым и заявил, что ему неизвестно, кто еще из иностранных инвесторов готовы выйти на этот рынок.

Олег Сорока в свою очередь отметил, что для банков при принятии решений важно понимание хотя бы среднесрочных перспектив. Частично этот запрос удовлетворяется НБУ. А среди рисковых факторов докладчик назвал состояние законодательного поля и проблемы в судебной системе. Г-н Сорока положительно оценил существующий тренд очищения банковского сектора, высказав ожидание, что он будет продолжен без особых законодательных потрясений.

Выступление Сергея Панова было достаточно критичным. Говоря о предусловиях активизации инвестирования в банковскую систему, он обратил внимание на необходимость обеспечения трех базовых вещей: права собственности (подразумевая защиту прав кредиторов), конкуренцию, валютное регулирование. В каждом из указанных направлений докладчик назвал множество проблемных вопросов, сдерживающий инвесторов. А рассуждая о том, кто может инвестировать в банковский сектор, г-н Панов предположил, что приход на украинский банковский рынок институциональных инвесторов ожидать пока не стоит, но замена существующих инвесторов (покидающих рынок) может быть достаточно активной.

Ноту позитив в дискуссию внес Александр Стецюк. Он привел кейс успешного инвестирования в переходной банк («Омега Банк»), который ныне уже избавился от этого статуса и присутствует на рынке как RwS bank. Г-н Стецюк также обратил внимание на актуальность урегулирования докапитализации банков, что должно дать шанс небольшим банкам. А активизацию инвестирования он связывает с устранением существующих законодательных проблем.

Владимир Курцев говорил о том, что их токсические активы банков представляют интерес для инвесторов.

О том, к чему должны быть готовы инвесторы, планируя M&A в украинском банковском секторе, рассказал Сергей Бенедисюк. Он напомнил о требованиях НБУ к структуре собственности и прозрачности источников происхождения средств – в этом аспекте иностранные инвесторы, по мнению г-на Бенедисюка, имеют определенные преимущества.