Сегодня 21 февраля 2017 года, 18:25

Для решения проблем судебных споров банков с НБУ необходимы законодательные изменения, - партнер ILF А.Харитонов

Ликвидировать или сохранить? О сложных взаимоотношениях регулятора и банков рассказал на III Legal Banking Forum партнер судебной практики ILF Алексей Харитонов.

По состоянию на 01.02.2017 года на стадии ликвидации находится 82 банка, по инициативе НБУ – 7, сообщил эксперт. При этом в судебных спорах банков с регулятором со счетом 5:1 выигрывают именно банки. «При применении судом норм о ликвидации банков по инициативе НБУ существуют проблемы», - отметил г-н Харитонов, среди которых регистрация в Крыму и зоне АТО, систематическое нарушение правил финмониторинга, дискреционные полномочия регулятора и право акционеров на обращение в суд.

Чтобы решить проблемы рассмотрения споров в суде, Алексей Харитонов считает необходимым внести изменения в законодательство:

- ст. 79 Закона «О банках и банковской деятельности» дополнить нормой о праве акционеров на обжалование решения НБУ о ликвидации банка;

- ч. 2 ст. 77 Закона о «О банках и банковской деятельности» дополнить нормой о ликвидации банков, зарегистрированных в Крыму или зоне АТО.