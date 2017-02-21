Сегодня 21 февраля 2017 года, 18:25

Президент объявил конкурс на должности председателей 13 РГА в восьми областях

Президент Петр Порошенко объявил конкурс на должности председателей 13 районных государственных администраций в 8 областях. Об этом говорится в распоряжении Президента №43 от 21 февраля.

Конкурс объявлен на должности 4 председателей райадминистраций в Одесской области: Захаровской, Лиманской, Окнянской и Саратской.

Также конкурс объявлен на должности 2 председателей Херсонской области (Каланчакской и Олешковской) и 2 - Черниговской (Новгород-Северской и Носовской).

Кроме того, объявлен конкурс на должности председателей Константиновской райадминистрации (Донецкая область), Хорошевской (Житомирская область), Ольшанской (Кировоградская область), Липоводолинской (Сумская область) и Печенежской (Харьковская область).

Среди требований к кандидатам - высшее образование и стаж работы не менее 7 лет с опытом работы на должностях государственной службы категорий «А» и «Б» либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или на руководящих должностях в соответствующей сфере не менее 3 лет.

Необходимые документы для участия в конкурсе необходимо подать до 18:00 9 марта, а сам конкурс будет проведен в 10:00 14 марта в Киеве.