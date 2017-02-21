Сегодня 21 февраля 2017 года, 18:25

Генпрокуратуру призвали разобраться с давлением главы НБУ на суды, - СМИ

Генеральная прокуратура Украины должна дать правовую оценку действиям НБУ, который попытался повлиять на решение судей в спорах с ликвидированными банками. Об этом заявил народный депутат Игорь Луценко.

«Я подписал обращение в ГПУ по 376 статье Уголовного кодекса Украины (вмешательство в любой форме в деятельность судебных органов с целью помешать выполнению служебных обязанностей и с целью добиться вынесения неправосудного решения). Если мы проанализируем текст послания, которое подписала госпожа В.Гонтарева, то он содержит достаточно сильные императивы относительно того, каким образом вести себя суду по конкретным делам. Мы знаем, что есть ряд судебных споров. В частности, 11 банков уже выиграли их в апелляции относительно неправомерности действий решений НБУ», - отметил он.

И.Луценко также отметил, что такое массовое нарушение прав банкиров является веским основанием для увольнения В.Гонтаревой с должности главы НБУ.

«Такое количество судебных решений, подтверждающих незаконность действий того или иного органа, оно на самом деле является достаточным условием для того, чтобы инициировать отставку из этого органа. Это минимальная ответственность, хотя конечно мы все понимаем, что во всех этих решениях очень мощный коррупционный компонент. Будем надеяться, что руководство ГПУ проявит активную позицию. Соответственно мы также надеемся на то, что будет зарегистрировано производство, как того требует Уголовный процессуальный кодекс», - отметил народный депутат.

Напомним, суды признали незаконной ликвидацию таких банков: «Союз», «Премиум», «Капитал», «Укринбанк», «Киевская Русь», «Восточно-промышленный банк», «Грин банк», «Банк Велес», «Радикал Банк», «Финансовая инициатива», «Банк Софийский». Глава НБУ В.Гонтарева попытались повлиять на судей, призвав главу Верховного Суда Украины «принять меры» для одинакового применения судами норм банковского законодательства, при рассмотрении дел по обжалованию решений Национального банка Украины о выводе банков. То есть фактически НБУ призвал рассматривать судебные дела в их пользу. Верховный суд в свою очередь письмо НБУ оставил без рассмотрения, отметив, что такое обращение осуществлено во вне процессуальный способ.

Как ранее сообщала «ЮП», согласно информации Нацбанка, суды 46 раз подтвердили правомерность действий НБУ по отношению к неплатежеспособных банков.