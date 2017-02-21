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На III Legal Banking Forum обсудили проблемы ведения банковского бизнеса

21 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В рамках III Legal Banking Forum, который продолжает свою работу в Киеве, состоялось обсуждение темы рисков банковского бизнеса. Модерировал данную секцию Николай Лихачев, советник, руководитель практики M&A, банковского и финансового права Spenser&Kauffmann.

Партнер, руководитель судебной практики ЮФ ILF Алексей Харитонов, рассказывая о проблемных аспектах ликвидации банков, отметил необходимость внесения изменений в Закон «О банках и банковской деятельности». По мнению эксперта, норму Закона о возможности обжалования решений Национального банка следует дополнить положениями о субъектах такого обжалования и конкретных видах решений. А также полезным будет унормирование правил ликвидации банков с территории Крыма и зоны АТО.

Среди спикеров форума – и представители банковского бизнеса. О мониториге и реагировании на рисковые операции рассказал член правления – директор департамента контроля и финмониторинга ПАО «КРЕДОБАНК» Максим Ващук. В частности, эксперт отметил, что согласно законодательству сам банк обязан доказывать, что в действиях клиента не было умысла легализации средств, и банкам не всегда легко исполнять такое требование. Кроме этого, на банк переложено много мониторинговых обязательств.

Доклад вице-президента ПАО «КБ «ГЛОБУС» Виктора Диденко касался организации работы с проблемной задолженностью коммерческого банка. Банки сейчас активизировали эту работу, сообщил эксперт, но негативное влияние имеет текущая ситуация в стране. Можно прогнозировать, что вскоре объем работ с проблемной задолженностью увеличился. Целесообразно ли применять в данном случае услуги коллекторов? Можно, но осторожно, учитывая наши реалии, считает г-н Диденко. Кроме того, уже давно необходимо изменить концептуальный подход к коллекторской деятельности, определить ее субъектный состав, функции, ответственность коллекторов и т.д.

О судебной практике обжалования решений регулятора рассказал Андрей Агафонов, начальник управления общеправового обеспечения и исковой работы ПАО «Диамантбанк». Согласно законодательству лицо имеет право обжаловать в суде решение Нацбанка только с целью подтверждения его законности, но на практике суды не применяю данную норму и признают решения регулятора неправомерными, отметил эксперт.

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