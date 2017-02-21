Сегодня 21 февраля 2017 года, 16:54

III Legal Banking Forum. Елена Коробкова рассказала, как валютная либерализация скажется на кредитовании

В завершение сессии III Legal Banking Forum, посвященной валютному регулированию, выступила Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины. Она говорила о валютной либерализации в контексте возобновления кредитования. Существующие валютные ограничения она назвала «необходимым злом», актуальным на момент принятия, но которые, безусловно, должны быть отменены.

Докладчик актуализировала проблемные вопросы валютного регулирования и рассказала, как они могут быть решены – всего выделив четыре этапа либерализации. Принципиальными при этоv должны стать упрощение процедур и упрощение деятельности бизнеса, первоочередная либерализация притока капитала и замена административных ограничений на рыночно-ориентированные методы регулирования.