Сегодня 21 февраля 2017 года, 16:54

Последние изменение положительно повлияли на состояние валютного регулирования, – советник МЮФ Kinstellar А.Никифоров

Вопросам обслуживания внешнего долга с учетом существующих валютных ограничений было посвящено выступление Андрея Никифорова, советника МЮФ Kinstellar. Он в частности обратил внимание на изменения, которые произошли в 2016 году, в т.ч. новые правила по Постановлению НБУ №270, отмену постановления НБУ №597, новые правила по Постановлению НБУ № 369. Докладчик также рассказал о особенностях конвертации долга в акции с учетом сентябрьского решения НКЦБФР № 950, устраняющий пробелы в законодательном регулировании и разблокировавшее применение норм статьи 21 Закона Украины «Об акционерных обществах». «Эти изменения положительно повлияли на состояние валютного регулирования», – отметил г-н Никифоров.

Диана Голанова, директор юридического департамента АО «Пиреус Банк МКБ», в рамках своего выступления на III Legal Banking Forum сосредоточилась на анализе практического кейса «Гривна на счетах исполнительной службы: что может сделать кредитор-нерезидент». Она рассказала о существующем нормативном регулировании в части работы исполнительной службы с требованиями кредиторов в иностранной валюте, а также реалиях, с которыми сталкивается кредитор-нерезидент при обращении взыскания на залоговое имущество на территории Украины и погашении обязательств в иностранной валюте.

В завершение своего выступления г-жа Голанова дала ряд практических рекомендаций по организации работы с исполнительной службой при покупке валюты с целью погашения выданного нерезидентом кредита. Одним из вариантов она назвала привлечение поверенного – резидента Украины.