Сегодня 21 февраля 2017 года, 16:54

Суд Вены разрешил экстрадицию Д.Фирташа в США, - СМИ

Коллегия Высшего земельного суда Вены после трех часов слушаний апелляции прокуратуры разрешила экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом журналист Сергей Щербина сообщил на своей странице в социальной сети.

«Суд удовлетворил жалобу и решил, что экстрадиция Фирташа в США допустима», - написал С.Щербина.

Позже журналист добавил, что окончательное решение об экстрадиции С.Фирташа примет федеральный министр юстиции Австрии. По его словам, суд ссылается на положения договора между Австрией и США.

«Самое важное в соглашении между Австрией и США об экстрадиции - допускается экстрадиция в независимости от того, где было совершено преступление», - говорит суд. Отдельно подчеркивается, что суд не решал вопрос о виновности бизнесмена, а речь идет только о вопросе допустимости выдачи.

Напомним, сегодня Высший земельный суд Вены рассматривал апелляцию прокуратуры Австрии на решение об отказе экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

23 октября 2015 года прокуратура Вены по обращению Министерства юстиции США обжаловала в апелляционной инстанции решение Земельного суда Вены от 30 апреля 2015 года. В тот день Земельный суд Вены по уголовным делам отказался экстрадировать Фирташа в США. Судья объяснил свое решение тем, что пришел к выводу о политических причинах запроса об экстрадиции.