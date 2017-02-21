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Суд арестовал имущество брата экс-главы НБУ С.Арбузова

21 февраля 2017 года Источник:Українські Новини

Печерский районный суд г.Киева арестовал движимое имущество брата бывшего вице-премьер-министра (2012-2014) и главы Национального банка (2010-2012) Сергея Арбузова. Об этом свидетельствуют материалы суда.

В рамках расследования бывший глава НБУ Сергей Арбузов подозревается в растрате средств Нацбанка.

Используя свое служебное положение, он в собственных интересах израсходовал средства НБУ при незаконном создании ООО «Банковское телевидение», аффилированным владельцем которого он являлся, и финансировании в течение 2011-2013 годов.

В связи с неустановлением места нахождения подозреваемого Арбузова и его пребыванием за пределами Украины, 22 мая 2014 он объявлен в розыск, а с июня 2014 года - он находится в международном розыске Интерпола.

В то же время установлено, что брату Арбузова принадлежат: малое самоходное моторное прогулочное судно UA 1780-KV Wake 230, малое самоходное моторное прогулочное судно - водный мотоцикл UA 1634-KV Bombardier RXT X RS 260 hp, а также автомобиль Toyota Hilux 2982 2011 года.

Суд 10 февраля решил арестовать данное имущество. Старшим братом (по матери) Арбузова является Вадим Багола (экс-зампредправления Всеукраинского банка развития).

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