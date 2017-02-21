Суд арестовал имущество брата экс-главы НБУ С.Арбузова

Печерский районный суд г.Киева арестовал движимое имущество брата бывшего вице-премьер-министра (2012-2014) и главы Национального банка (2010-2012) Сергея Арбузова. Об этом свидетельствуют материалы суда.
В рамках расследования бывший глава НБУ Сергей Арбузов подозревается в растрате средств Нацбанка.
Используя свое служебное положение, он в собственных интересах израсходовал средства НБУ при незаконном создании ООО «Банковское телевидение», аффилированным владельцем которого он являлся, и финансировании в течение 2011-2013 годов.
В связи с неустановлением места нахождения подозреваемого Арбузова и его пребыванием за пределами Украины, 22 мая 2014 он объявлен в розыск, а с июня 2014 года - он находится в международном розыске Интерпола.
В то же время установлено, что брату Арбузова принадлежат: малое самоходное моторное прогулочное судно UA 1780-KV Wake 230, малое самоходное моторное прогулочное судно - водный мотоцикл UA 1634-KV Bombardier RXT X RS 260 hp, а также автомобиль Toyota Hilux 2982 2011 года.
Суд 10 февраля решил арестовать данное имущество. Старшим братом (по матери) Арбузова является Вадим Багола (экс-зампредправления Всеукраинского банка развития).
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: