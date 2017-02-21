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Сегодня 21 февраля 2017 года, 16:54

Как банкам нейтрализовать уголовно-правовые риски – знают участники III Legal Banking Forum

Для акционеров и менеджмента банков важно знать, как нейтрализовать потенциальные уголовно-правовые риски. Этой теме посвятил свой доклад на III Legal Banking Forum партнер ЮК VB PARTNERS адвокат Денис Бугай, который советует:

- обратить особое внимание на жесткое соблюдение требований нормативных документов;

- легализовать практику заочных заседаний;

- быть осторожными с пост-подписанием документов;

- нулевая толерантность к фактам корпоративного мошенничества;

- особое внимание – проблемным активам и кредитам.

Если же на какую-то операцию банка все же обратили внимание правоохранительные органы, г-н Бугай рекомендует:

- определить круг потенциальных свидетелей и провести с ними работу;

- провести адвокатский опрос всех участников спорной операции (раньше следователей);

- применять экспертизу, исследования, оценку – с целью доказать отсутствие ущерба;

- установить зафиксированные факты (звонки, пользование электронными пропусками, геолокация, видео).