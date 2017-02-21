Для акционеров и менеджмента банков важно знать, как нейтрализовать потенциальные уголовно-правовые риски. Этой теме посвятил свой доклад на III Legal Banking Forum партнер ЮК VB PARTNERS адвокат Денис Бугай, который советует:
- обратить особое внимание на жесткое соблюдение требований нормативных документов;
- легализовать практику заочных заседаний;
- быть осторожными с пост-подписанием документов;
- нулевая толерантность к фактам корпоративного мошенничества;
- особое внимание – проблемным активам и кредитам.
Если же на какую-то операцию банка все же обратили внимание правоохранительные органы, г-н Бугай рекомендует:
- определить круг потенциальных свидетелей и провести с ними работу;
- провести адвокатский опрос всех участников спорной операции (раньше следователей);
- применять экспертизу, исследования, оценку – с целью доказать отсутствие ущерба;
- установить зафиксированные факты (звонки, пользование электронными пропусками, геолокация, видео).
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