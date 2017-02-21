III Legal Banking Forum продолжает работу. Валютное регулирование на сегодня стало одной их самых актуальных тем, подчеркнул модератор Александр Плотников, партнер, руководитель практики банковского и финансового права АО Arzinger, открывая профильную сессию. С докладами выступили Эмал Бахтари, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Украины, Олег Загнитко, партнер МЮФ Integrites, Андрей Никифоров, советник, руководитель практики банковского и финансового права МЮФ Kinstellar, Диана Голанова, директор юридического департамента АО «Пиреус Банк МКБ», Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.
Г-н Бахтари презентовал концепцию нового валютного регулирования. В начале своего выступления он напомнил, как изменялись подходы НБУ к регулированию валютного рынка. Система, основанная на Декрете 1993 года, была прогрессивной на момент принятия, сейчас же она очевидно должна совершенствоваться, – подчеркнул докладчик. По его словам, валютная либерализация на Украине должна согласовываться с положениями Соглашения об ассоциации с ЕС. А говоря о перспективах принятия нового валютного законодательства, г-н Бахтари информировал, что проект Закона Украины «Об иностранной валюте» должен быть презентован во втором квартале 2017 года. В то же время он отметил, что установление четких временных рамок снятия валютных ограничений является не совсем корректным, речь может идти о реализации определенных взаимосвязанных мероприятий, включая некий переходной период.
Анализ направлений усовершенствования валютного регулирования продолжил следующий выступающий – Олег Загнитко презентовал доклад «Валютные операции в серой зоне: перспективы реформирования». Он проанализировал проблемные ситуации, связанные с оборотом валюты, не урегулированные действующими нормативными актами, либо в регулировании которых усматриваются коллизии. В подзаконных актах и разъяснениях НБУ, по словам докладчика, также не содержится ответов на соответствующие вопросы. «НБУ как минимум мог бы сформировать свою правовую позицию, выступить третьей стороной в спорах и конечно же инициировать необходимые законодательные изменения», – призвал г-н Загнитко.
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: