Сегодня 21 февраля 2017 года, 16:54

Новеллы и проблемы валютного регулирования – в фокусе внимания участников III Legal Banking Forum

III Legal Banking Forum продолжает работу. Валютное регулирование на сегодня стало одной их самых актуальных тем, подчеркнул модератор Александр Плотников, партнер, руководитель практики банковского и финансового права АО Arzinger, открывая профильную сессию. С докладами выступили Эмал Бахтари, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Украины, Олег Загнитко, партнер МЮФ Integrites, Андрей Никифоров, советник, руководитель практики банковского и финансового права МЮФ Kinstellar, Диана Голанова, директор юридического департамента АО «Пиреус Банк МКБ», Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.

Г-н Бахтари презентовал концепцию нового валютного регулирования. В начале своего выступления он напомнил, как изменялись подходы НБУ к регулированию валютного рынка. Система, основанная на Декрете 1993 года, была прогрессивной на момент принятия, сейчас же она очевидно должна совершенствоваться, – подчеркнул докладчик. По его словам, валютная либерализация на Украине должна согласовываться с положениями Соглашения об ассоциации с ЕС. А говоря о перспективах принятия нового валютного законодательства, г-н Бахтари информировал, что проект Закона Украины «Об иностранной валюте» должен быть презентован во втором квартале 2017 года. В то же время он отметил, что установление четких временных рамок снятия валютных ограничений является не совсем корректным, речь может идти о реализации определенных взаимосвязанных мероприятий, включая некий переходной период.

Анализ направлений усовершенствования валютного регулирования продолжил следующий выступающий – Олег Загнитко презентовал доклад «Валютные операции в серой зоне: перспективы реформирования». Он проанализировал проблемные ситуации, связанные с оборотом валюты, не урегулированные действующими нормативными актами, либо в регулировании которых усматриваются коллизии. В подзаконных актах и разъяснениях НБУ, по словам докладчика, также не содержится ответов на соответствующие вопросы. «НБУ как минимум мог бы сформировать свою правовую позицию, выступить третьей стороной в спорах и конечно же инициировать необходимые законодательные изменения», – призвал г-н Загнитко.