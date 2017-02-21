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Санкции в виде блокирования активов - риск для банковского бизнеса, - эксперты III Legal Banking Forum

21 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Риски в банковском бизнесе стали одной из тем для обсуждения на III Legal Banking Forum, который проходит сегодня в Киеве. В частности, таким риском является применение государством санкций согласно Закону Украины «О санкциях», и самая распространенная из них – блокирование активов.

Главный юрисконсульт юрдепартамента Национального банка Украины Сергей Войченко, рассказывая о формах участия НБУ в реализации санкций, отметил, что Нацбанк не устанавливает санкции, а только определяет для финучреждений механизм их реализации.

Закон «О санкциях» имеет некоторые недостатки, считает Роман Кармазин, начальник отдела правового обеспечения рынка банковских услуг юрдепартамента НБУ. Так, некоторые виды санкций имеют тавтологический характер; значение определенных санкций не понятно; перечень санкций не является исключительным и т.п. Существуют проблемные моменты и в законодательном механизме реализации санкций.

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