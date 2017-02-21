Депутаты поддержали предоставление статуса участника боевых действий раненым в ходе «Революции достоинства»

Верховный Совет намерен предоставить статус участника боевых действий гражданам, получившим телесные повреждения в ходе «Революции достоинства». За принятие за основу законопроекта №5697 проголосовали 261 депутатов при минимально необходимых 226.
Законопроектом предусмотрено предоставление статуса участника боевых действий гражданам, получившим тяжелые, средней тяжести и легкие телесные повреждения, которые не привели к инвалидности, при участии в «Революции достоинства».
При этом, проектом закона не предусмотрено предоставление статуса участника боевых действий сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащих внутренних войск и лицам, проходившим службу в правоохранительных органах и Вооруженных силах Украины, которые получили телесные повреждения во время выполнения служебных обязанностей, связанных с событиями «Революции достоинства».
Проектом закона также предусматривается признание инвалидами войны людей, ставших инвалидами от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции (АТО), где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения.
Согласно законопроекту, порядок предоставления статуса участника боевых действий и установления связи получения инвалидности с ранением или другим повреждением здоровья при проведении АТО будет определяться Кабинетом Министров.
Соответствующие изменения вносятся в закон «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».
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