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Axon Partners и ForkLog Research выпустили отчет о регулировании биткоин-бизнеса в мире

21 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня, 21 февраля 2017 года, юристы Axon Partners cовместно с криптовалютной консалтинговой компанией ForkLog Research опубликовали первое независимое русскоязычное исследование о правовом регулировании криптовалют и криптовалютного бизнеса в Австралии, Великобритании, Гонконге, Европейском союзе, Канаде, Китае, Латинской Америке, России, США, Украине и Японии.

«В отчете были проанализированы популярные юрисдикции для ведения криптовалютного бизнеса с позиции его регулирования государством, – рассказывает координатор исследования Влад Лихута, юрист Axon Partners и правовой эксперт ForkLog Research. – Цель документа – дать представителям криптовалютного бизнеса наиболее полную картину основных аспектов правового регулирования, налогообложения и возможной ответственности за осуществление криптовалютной деятельности».

Авторы отчета отмечают, что в большинстве стран криптовалютами свободно пользуются как физические, так и юридические лица. При этом отдельные государства ввели криптовалюту в гражданский оборот.

В отчете представлено исследование не только нормативно-правовых актов, но и официальных и неофициальных заявлений регуляторов, что позволяет определить тенденцию возможного изменения курса регулирования. Как отмечают исследователи, это первый подобный документ на постсоветском пространстве.

«Государство мягко заводит криптовалюты под контроль, превращая децентрализованную идею в фикцию. Так как любое централизованное регулирование децентрализованной системы - это уже парадокс, что-то типа неформалов, желающих признания на формальном уровне», – к такому выводу после прочтения исследования пришел экономист, публицист и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко.

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