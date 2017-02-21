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Redcliffe Partners усиливает практику антимонопольного права

21 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Redcliffe Partners объявляет о присоединении Анастасии Усовой к команде практики антимонопольного права в качестве советника и руководителя практики.

Анастасия специализируется на сложных вопросах антимонопольного регулирования, включая злоупотребление доминирующим положением, картели, торговые взаимоотношения и практику ценообразования. Она также консультирует клиентов в Украине при подаче заявок на концентрацию и имеет опыт сопровождения сделок в нескольких юрисдикциях в сфере слияний и поглощений в странах СНГ и ЕС. Кроме того, Анастасия занимается вопросами недобросовестной конкуренции, в частности, в сфере вводящей в заблуждение рекламы. Она также оказывает поддержку международным и украинским компаниям при разработке правил соблюдения конкурентного законодательства, проводит тренинги для клиентов и их сотрудников по вопросам конкурентного права.

Анастасия имеет значительный опыт консультирования международного и национального бизнеса по различным вопросам украинского конкурентного законодательства, включая контроль за концентрацией, проверку соответствия законодательству, представительство в расследованиях, инициируемых Антимонопольным комитетом Украины. Анастасия имеет более восьми лет опыта консультирования клиентов по вопросам антимонопольного права в ведущих юридических фирмах Украины и Бельгии.

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