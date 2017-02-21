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В парламенте призвали ратифицировать Римский статут и присоединиться к МУС

21 февраля 2017 года Источник:Офіційний сайт Верховної Ради України

Председатель Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря подчеркнул насущную необходимость для Украины ратифицировать Римский статут и присоединиться к Международному уголовному суду (МУС). Об этом сообщается а сайте парламента.

«Ратификаций Римского статута и присоединения в Международный уголовный суд - это сильный аргумент в борьбе с агрессией России, украинская власть не использует. Ратификация отсрочено на три года. Кому это выгодно и почему?» - Сказал он во время заседания Согласительного совета руководства парламента.

Немыря также напомнил, что Ратификация Римского статута - это одно из обязательств нашего государства в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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