Минюст согласовал с РФ дату передачи Украине 12 заключенных из Крыма

Министерство юстиции заявляет, что Россия намерена передать Украине 12 заключенных из аннексированного Крыма 3 марта. Об этом написал на своей странице в социальной сети заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
«Мы согласовали с ФСИН (Федеральной службой исполнения наказаний) России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с временно оккупированной территории Крыма в Россию», - сообщил он.
С.Петухов отметил, что данные граждане не являются политзаключенными. Это люди, которые были осуждены украинскими судами и являются гражданами Украины.
Передача заключенных запланирована на 3 марта.
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