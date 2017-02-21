Сегодня 21 февраля 2017 года, 15:23

Минюст согласовал с РФ дату передачи Украине 12 заключенных из Крыма

Министерство юстиции заявляет, что Россия намерена передать Украине 12 заключенных из аннексированного Крыма 3 марта. Об этом написал на своей странице в социальной сети заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

«Мы согласовали с ФСИН (Федеральной службой исполнения наказаний) России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с временно оккупированной территории Крыма в Россию», - сообщил он.

С.Петухов отметил, что данные граждане не являются политзаключенными. Это люди, которые были осуждены украинскими судами и являются гражданами Украины.

Передача заключенных запланирована на 3 марта.