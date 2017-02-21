Сегодня 21 февраля 2017 года, 15:23

На ІІІ Legal Banking Forum обсудили показатели и проблемы системы гарантирования вкладов

На III Legal Banking Forum во время панельной дискуссии «Ключевые направления развития системы гарантирования вкладов» Андрей Оленчик, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц, рассказал о показателях деятельности ФГВФЛ по выведению банков с рынка и возврату активов. По его словам, начиная с сентября 2012 года (когда вступил в силу новый Закон о системе гарантирования вкладов), в данной сфере началась новая эра. На сегодня Национальный банк Украины 90 раз принимал решение о признании банков неплатежеспособными, сейчас в портфеле 88 банков. Балансовая стоимость активов этих банков – почти 483 млрд грн. За это время осуществлены выплаты более чем 1,5 млн вкладчиков. На протяжении 2014-2016 гг. выплачено почти 82 млрд гривен возмещения. Среди главных вызовов в работе ФГВФЛ г-н Оленчик назвал следующие: значительное количество банков, которые выводятся с рынка; проблемы с финансированием Фонда; качество активов; суды и исполнительная служба; связанные лица.

Проблемы Фонда названы, но какими же должны быть пути их решения, задал вопрос модератор дискуссии, старший партнер ЮФ Asters Армен Хачатурян. Ведь сейчас часто говорят, что система гарантирования вкладов – банкрот. «Как исправить ситуацию? Что-то делать с нашей страной, с банковским надзором, судами, правоохранителями», - считает Андрей Оленчик. В частности, банки должны признаваться неплатежеспособными вовремя, чтобы не допускать размытия их активов. «Не надо было раздавать столько банковских лицензий», - добавила Юлия Берещенко, директор департамента консолидированных продаж и управления активами ФГВФЛ. По ее мнению, глобальная проблема в слабой юридической системе Украины.

Обсуждая вопрос множества проигранных Фондом судебных дел, Олег Плотниченко, заместитель начальника отдела юридического сопровождения вывода неплатежеспособных банков с рынка ФГВФЛ, обратил внимание на проблему наличия доказательств, ведь «идти в суд не с чем». Желательно, чтобы с Фондом сотрудничали юристы, которые бы добросовестно относились к своей работе, отметил эксперт.