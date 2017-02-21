Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 февраля 2017 года, 15:23

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

На ІІІ Legal Banking Forum обсудили показатели и проблемы системы гарантирования вкладов

21 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

На III Legal Banking Forum во время панельной дискуссии «Ключевые направления развития системы гарантирования вкладов» Андрей Оленчик, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц, рассказал о показателях деятельности ФГВФЛ по выведению банков с рынка и возврату активов. По его словам, начиная с сентября 2012 года (когда вступил в силу новый Закон о системе гарантирования вкладов), в данной сфере началась новая эра. На сегодня Национальный банк Украины 90 раз принимал решение о признании банков неплатежеспособными, сейчас в портфеле 88 банков. Балансовая стоимость активов этих банков – почти 483 млрд грн. За это время осуществлены выплаты более чем 1,5 млн вкладчиков. На протяжении 2014-2016 гг. выплачено почти 82 млрд гривен возмещения. Среди главных вызовов в работе ФГВФЛ г-н Оленчик назвал следующие: значительное количество банков, которые выводятся с рынка; проблемы с финансированием Фонда; качество активов; суды и исполнительная служба; связанные лица.

Проблемы Фонда названы, но какими же должны быть пути их решения, задал вопрос модератор дискуссии, старший партнер ЮФ Asters Армен Хачатурян. Ведь сейчас часто говорят, что система гарантирования вкладов – банкрот. «Как исправить ситуацию? Что-то делать с нашей страной, с банковским надзором, судами, правоохранителями», - считает Андрей Оленчик. В частности, банки должны признаваться неплатежеспособными вовремя, чтобы не допускать размытия их активов. «Не надо было раздавать столько банковских лицензий», - добавила Юлия Берещенко, директор департамента консолидированных продаж и управления активами ФГВФЛ. По ее мнению, глобальная проблема в слабой юридической системе Украины.

Обсуждая вопрос множества проигранных Фондом судебных дел, Олег Плотниченко, заместитель начальника отдела юридического сопровождения вывода неплатежеспособных банков с рынка ФГВФЛ, обратил внимание на проблему наличия доказательств, ведь «идти в суд не с чем». Желательно, чтобы с Фондом сотрудничали юристы, которые бы добросовестно относились к своей работе, отметил эксперт.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1000) от 21/02/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 8 (1000)
Государство и юристы

Стандартный напор

Документы и аналитика

Знак согласия

Судебная практика

Уловить суд

Тема номера:

На старый вклад

Архив голосованийVox Populi

Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?

Создание нового Верховного Суда.

Принятие новых редакций процессуальных кодексов.

Проведение внеочередного съезда судей.

Принятие нового закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Пасхальные праздники.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом