Фонд гарантирования предложил НБУ ликвидировать «Платинум Банк»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве с 24 февраля 2017 года банковской лицензии и ликвидации «Платинум Банка».
Согласно сообщению, такое решение принято исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 20 февраля 2017 года.
Фонд сообщил, что в связи с началом ликвидации он временно приостановил выплаты по договорам, срок действия которых закончился до введения временной администрации в банк. При этом фонд отметил, что выплаты гарантированной суммы возмещения в период ликвидации начнутся не позднее 1 марта 2017 года.
Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины признал «Платинум Банк» неплатежеспособным 11 января.
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