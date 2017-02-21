Сегодня 21 февраля 2017 года, 15:23

Фонд гарантирования предложил НБУ ликвидировать «Платинум Банк»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве с 24 февраля 2017 года банковской лицензии и ликвидации «Платинум Банка».

Согласно сообщению, такое решение принято исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 20 февраля 2017 года.

Фонд сообщил, что в связи с началом ликвидации он временно приостановил выплаты по договорам, срок действия которых закончился до введения временной администрации в банк. При этом фонд отметил, что выплаты гарантированной суммы возмещения в период ликвидации начнутся не позднее 1 марта 2017 года.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины признал «Платинум Банк» неплатежеспособным 11 января.