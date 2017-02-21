Сегодня 21 февраля 2017 года, 13:53

Парламент одобрил законопроект об улучшении жилищного обеспечения участников АТО

Верховный Совет Украины принял Закон «О внесении изменения в закон «О регулировании градостроительной деятельности» относительно мер обеспечения увековечения подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни. За соответствующий законопроект (№ 4995) проголосовал 251 из 347 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, согласно законопроекту, жилое помещение сохраняется за временно отсутствующим нанимателем или членами его семьи свыше шести месяцев в случае призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, - в течение всего периода ее прохождения, а в случае когда они во время ее прохождения получили ранения (другие повреждения здоровья) и находятся на лечении в медицинских учреждениях, а также попали в плен или признаны безвестно отсутствующими, - на срок до дня, следующего за днем их принятия на военный учет в районных (городских) военных комиссариатах после их увольнения с военной службы в случае окончания ими лечения в медицинских учреждениях независимо от срока лечения, возвращения из плена, появления их после признания безвестно отсутствующими или до дня объявления судом их умершими.

Кроме того, предусмотрено, что государство обеспечивает военнослужащих жильем или по их желанию денежной компенсацией за полагающееся им к получению жильё на основаниях, в пределах норм и в соответствии с требованиями, установленными Жилищным кодексом Украинской ССР, и в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. Законопроектом предусмотрено, что размер и порядок выплаты военнослужащим денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений определяются Кабинетом министров. Согласно законопроекту, обеспечение жильем в случае необходимости улучшения жилищных условий семей военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в АТО или обеспечении ее проведения и погибли, осуществляется за счет средств государственного бюджета в порядке, определенном Кабинетом министров.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, по данным областных и Киевской государственных администраций, воинских формирований, по состоянию на май 2016 года нуждаются в улучшении жилищных условий 468 семей военнослужащих, погибших во время проведения антитеррористической операции.