В рамках второй сессии ІІІ Legal Banking Forum участники обсудили также перспективы и проблемы нового закона о финансовой реструктуризации и различные аспекты злоупотребления процессуальными правами в банкротстве.
Начиная свой доклад о финансовой реструктуризации Габриэл Асланян, советник ЮФ Asters, напомнил участникам о проблематике «старого» законодательства. В частности, это концептуальная ориентированность процедур прежде всего на банкротство и ликвидацию, а также сложность и длительность процедуры добровольной санации.
Среди преимуществ нового закона эксперт выделил документацию, которая позволяет установить гарантии. Собственно План реструктуризации предоставляет гарантии участникам процесса, поскольку изначально основывается на договоренностях между ними.
Среди подводных камней г-н Асланян выделил неоднозначность некоторых норм, что в свою очередь может привести к различному их трактованию. Кроме того, можно наблюдать декларативность ряда положений профильного закона.
Елена Сукманова, начальник юридического управления ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», остановилась на защите интересов кредиторов в споре с заемщиком. В частности она отметила, что среди злоупотреблений процессуальными правами по-прежнему остается проблема назначения экспертиз. «Процессуальное законодательство не дает четкого ответа: можно ли обжаловать постановление о назначении экспертизы или же постановление о приостановлении дела в связи с назначением экспертизы», - пояснила эксперт.
В свою очередь Алексей Евсиков, судья Высшего хозяйственно суда Украины заверил участников, что такое постановление обжаловать можно и уже есть соответствующая судебная практика в этой сфере.
«Я очень надеюсь, что новый Верховный Суд поставит окончательную точку в неоднозачной практике ВСУ по делам в банковском секторе», - выразил уверенность судья.
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