Премьер-министр поручил создать площадку для торговли углем

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству энергетики и угольной промышленности создать к осени электронную площадку для торговли углем. Соответствующее поручение В.Гройсман сделал на заседание правительства во вторник.
«Задача сегодня не равняться на различные биржи, а создать украинскую биржу. Кстати, у нас есть сегодня энергетические площадки, где Шебелинский ГПЗ продает свое топливо. А чего нельзя там продавать уголь?» - Сказал В.Гройсман.
«Я считаю, что это задача министерству и министру - внести предложения, по примеру работы ProZorro, чтобы, например, на осень уже была создана площадка электронных торгов по углю. Из ЮАР, украинского, польского, из других стран», - заявил он.
«Тогда все будет понятно по формированию цены, для украинских граждан в том числе. Потому что каждый начинает комментировать информацию так, как ему заблагорассудится», - отметил В.Гройсман.
Ранее министр энергетики Игорь Насалик заявил, что на Украине работает как минимум 18 шахт, себестоимость добычи угля на которых превышает стоимость, заложенную в тариф на электроэнергию.
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