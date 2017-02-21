Вторая сессия ІІІ Legal Banking Forum посвящена работе с проблемными активами. С докладом «Эффективный законодатель - гарант защиты банков от недобросовестной конкуренции» выступил Олег Малиневский, партнер ЮК FCLEX.
Собственно он напомнил, что с 2008 по 2017 год 112 банков находятся в режиме временной администрации (ликвидации).
В тоже время существует «стереотипное» мышление о причинах сложившейся ситуации в банковском секторе. Среди стереотипов «коррумпированность и неэффективность судебной системы» и «недобросовестность должника». «Вместо стереотипного мышления необходимо проводить комплексный анализ причин», - порекомендовал эксперт.
В частности, он напомнил, что правоприменительный уровень анализа не является основным, хотя все внимание как раз направлено на этот фактор.
Кроме того, г-н -Малиневский дал ряд рекомендаций для улучшения ситуации в этой сфере. Среди них работа с международными финансовыми институциями, усиление влияние общественных организаций банковского сектора и пр.
Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», рассказал об участии банков в процедуре банкротства должников. Собственно с принятием последней редакции профильного закона значительно уменьшилась роль банков в процедуре банкротства.
«Наибольшая проблема существует с назначением арбитражных управляющих. Тем не менее, банки всегда стремятся к диалогу с ними», - отметил г-н Боярчуков.
В свою очередь Артем Стоянов, старший партнер LCF, высказал мнение, что банки должны влиять на назначение арбитражных управляющих в составе комитета кредиторов.
О роли частных исполнителей в банков ком секторе рассказал Сергей Крайчинский, управляющий партнер ЮК «Тода групп».
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