Сегодня 21 февраля 2017 года, 13:52

OpenDataBot будет извещать о дате, времени и месте судебного заседания

OpenDataBot будет извещать о дате, времени и месте судебного заседания. Об этом сообщается на сайте OpenDataBot.

«До этого момента было два способа узнать о назначении судебных заседаний. Вы могли получить повестку по почте или проверить объявление на сайте суда. Повестки иногда не приходят, а на мониторинг сайтов уходит немало времени», - сообщают в OpenDataBot.

Как получить оповещение?

1. Для начала добавляем OpenDataBot в друзья в Telegram, Facebook Messenger, Skype или Viber.

2. Вводим номер дела и подписываемся на него.