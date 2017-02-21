OpenDataBot будет извещать о дате, времени и месте судебного заседания. Об этом сообщается на сайте OpenDataBot.
«До этого момента было два способа узнать о назначении судебных заседаний. Вы могли получить повестку по почте или проверить объявление на сайте суда. Повестки иногда не приходят, а на мониторинг сайтов уходит немало времени», - сообщают в OpenDataBot.
Как получить оповещение?
1. Для начала добавляем OpenDataBot в друзья в Telegram, Facebook Messenger, Skype или Viber.
2. Вводим номер дела и подписываемся на него.
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