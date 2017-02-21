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В НБУ объяснили методику подсчета ВВП

21 февраля 2017 года Источник:Finance.Ua

На минувшей неделе Госстат сообщил, что в IV квартале 2016 года реальный ВВП Украины вырос на 4,7%, что означает темпы роста годового ВВП на 2,2%.

Ряд украинских экспертов сразу же засомневались в реалистичности этих оценок, ведь, во-первых, в январе-сентябре 2016 года доля теневой экономики упала на 5 процентных пунктов – до 35% от официальной экономики. А во-вторых, сальдо торгового баланса, согласно подсчету НБУ, было примерно на 6 млрд долл. США хуже, чем сальдо, подсчитанное Госстатом. А отрицательное торговое сальдо уменьшает ВВП. Якобы это означало, что в 2016 году продолжалась рецессия.

Журналисты попросили Национальный банк прокомментировать эти «экспертные» оценки.

«Обе версии фиктивности показателя ВВП не имеют под собой оснований и опровергаются, исходя из методологии Госстата», – заявили в пресс-службе НБУ.

«Снижение объемов теневой экономики не может искажать расчеты ВВП, поскольку такие расчеты учитывают как формальный, так и неформальный секторы экономики. Госстат выполняет оценку теневой экономики по методологии «Методологические положения вычисления объемов экономики, которая непосредственно не наблюдается», размещенной на официальной веб-странице Госстата», – сказали в НБУ.

Второе предположение в НБУ опровергли так: «Для расчета ВВП Госстат использует именно показатели платежного баланса, рассчитанные НБУ, поскольку они учитывают совокупную внешнюю торговлю – и легальную, и теневую. А показатели внешней торговли, которые отображаются на сайте Госстата, учитывают только статистические данные, предоставленные таможней. Расхождение между данными статистических ведомств и центральных банков характерно и для других стран мира. В свое время НБУ размещал на своем сайте презентацию факторов несовпадений показателей внешней торговли по данным НБУ и Госстата».

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