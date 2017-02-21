В МВД планируют создать единую базу данных находящегося на руках оружия

На сегодняшний день на руках у украинцев находится около миллиона единиц легального оружия. В МВД намерены создать единую базу данных находящегося на руках оружия.
«Легально на руках сейчас около миллиона стволов. Я считаю, что нелегальное оружие при линии фронта в 450 км, к сожалению, стало реальностью. И это будет дополнительным фактором дестабилизации», — заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
При этом А.Аваков отметил, что МВД проводит работу по установлению полного контроля над всем оружием, которое есть в легальном обороте и собирает данные по оружию, принадлежавшему Министерству обороны, и которое могло быть якобы списано на фронте.
По словам главы МВД, каталогизировать все данные будут уже в новую базу данных по идентификации гильз, которую сейчас создают. «Мы, к счастью, отказались от услуг российской компании, которая вела нам гильзотеку. Мы не могли себе позволить, чтобы Россия продолжала обслуживать нас в сложившейся ситуации. Мы сейчас вместе с иностранцами сделаем новую гильзотеку по всему оружию для полного контроля», — сообщил А.Аваков.
«По итогам 2016 года, согласно базе данных, на учете органов Национальной полиции Украины в стране 878 739 человек — владельцев огнестрельного оружия. За 2016 рост составил 10 158 человек», – заявил А.Аваков.
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