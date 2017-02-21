Венский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции Д.Фирташа

21 февраля Высший земельный суд Вены (Австрия) рассмотрит апелляцию прокуратуры Австрии на решение об отказе экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Решение должно быть принято в этот же день.
Напомним, 23 октября 2015 года прокуратура Вены по обращению Министерства юстиции США обжаловала в апелляционной инстанции решение Земельного суда Вены от 30 апреля 2015 года. В тот день Земельный суд Вены по уголовным делам отказался экстрадировать Д.Фирташа в США. Судья объяснил свое решение тем, что пришел к выводу о политических причинах запроса об экстрадиции.
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