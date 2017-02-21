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Эксперты обсудили шаги по стабилизации банковского сектора

21 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Во время панельной дискуссии ІІІ Legal Banking Forum выступил Алексей Сошенко, управляющий партнер ЮФ Redcliff Partners. Он напомнил, что большой отток капитала произошел благодаря связанным лицам. Тем не менее, за последнее время был предпринят ряд законодательных изменений, которые позволили возврат средств и ввели ответственность лиц, участвовавших в неправомерном оттоке средств.

В частности, существует механизм признания сделок недействительными, но судебная система буксирует его полноценную реализацию.

В части валютного регулирования г-н Сошенко, уверен что сейчас надо либерализировать валютный рынок для привлечения иностранных инвесторов.

Продолжая тему законодательных изменений, Руслан Демчак, заместитель председателя Комитета Верховного Совета Украины, сообщил участникам, что уже на этой неделе запланировано парламентом рассмотреть ряд законопроектов. Среди них законопроект об упрощении капитализации и реорганизации банков и о повышении доверия между банками и их клиентами.

Кроме того он напомнил, что в ближайшее время полноценно заработает механизм реструктуризации банков, который позволит акционерам погасить часть долгов.

О ближайших перспективах внедрения этого механизма рассказал Сергей Шкляр, заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы. В частности, он сообщил что уже в этот четверг состоится очередное заседание комиссии по добору арбитражного комитета, по результатом которого вероятнее всего можно будет принять соответствующее решение. Кроме того, в ближайшее время запланировано утвердить список арбитров.

В тоже время по словам спикера, юристы не очень активно принимают участие в этой процедуре.

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