Сегодня 21 февраля 2017 года, 10:50

Государственных банков вообще не должно существовать. Должен существовать частный капитал в банковском секторе, - С.Наумов, председатель правления АО «Пиреус Банк МКБ»

Сергей Наумов, председатель правления АО «Пиреус Банк МКБ»

«Стабилизация банковского сектора» - первая панельная дискуссия III Legal Banking Forum, модераторами которой выступили Николай Ковальчук, управляющий партнер ЮК L.I.Group и Руслан Черный, управляющий партнер «Финансового клуба».

По словам Романа Шпека, старшего советника президента ПАО «Альфа-Банк» (Украина), председателя совета Независимой ассоциации банков Украины, результат работы программы капитализации банков показал, что не вся показанная прибыль банков действительно оказалась прибылью.

Он также отметил, что за последний год с рынка выведены порядка 20 банков, но в целом в банковском секторе начинается рост. В тоже время более 50% банков государственные, и государство рушит конкуренцию в банковском секторе.

В свою очередь Сергей Наумов, председатель правления АО «Пиреус Банк МКБ», напомнил, что все же 35% рыночной доли принадлежит иностранным банкам.

Тем не менее по его словам государственных банков вообще не должно существовать. Должен существовать частный капитал в банковском секторе. «Государственные банки – это механизм обогащения наших чиновников», - резюмировал он.

Кроме того, спикер уверен, что есть большой риск перетекания депозитов в государственные банки, поскольку у них нет конкуренции.

Такую ситуацию пояснил Виталий Ваврищук, директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины. По словам эксперта, высокие ставки в госбанках существуют в связи с тем, что они не ориентированы на получение прибыли.

«Как только появится ориентация на прибыль появиться и конкуренция. Но для этого необходимо менять механизм корпоративного управления, над чем собственно сейчас идет активная работа», - отметил г-н Ваврищук.