Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 февраля 2017 года, 12:21

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Суды 46 раз подтвердили правомерность действий НБУ по отношению к неплатежеспособных банков, - Нацбанк

21 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Суды подтверждают правомерность действий НБУ во время вывода банков с рынка. Это следует из результатов рассмотрения судебных дел по искам к НБУ клиентов 20 банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В частности, НБУ в течение 2014-2017 годов выиграл 46 дел, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора по отношению к банкам, признанных неплатежеспособными или ликвидированными. Еще 61 подобное дело находится на рассмотрении в судах различных инстанций.

Среди банковских учреждений, клиенты которых чаще всего подавали иски к Национальному банку, сомневаясь в правомерности действий НБУ, такие учреждения как ПАО «КБ «Хрещатик» и АО «Дельта Банк» (по 7 исков), ОАО «Банк «Финансы и Кредит» (15 исков ).

При этом иски клиентов АО «Дельта Банк» и ОАО «Банк «Финансы и Кредит» являются лидерами и по количеству решенных в пользу Национального банка. Суды различных инстанций приняли по семь решений по каждому из этих банков, которыми подтвердили правомерность действий НБУ в процессе осуществления банковского надзора. Решение уже вступили в законную силу.

Также Национальный банк выиграл ряд дел по искам клиентов банков ПАО «КБ «Надра» (6 решений в пользу НБУ), ПАО «ВиЭйБи Банк» (5 решений в пользу НБУ) и ПАО «Городской коммерческий банк» (2 решения в пользу НБУ).

Напомним, только в последнее время суды различных инстанций подтвердили правомерность принятых мер Национальным банком в ОАО КБ «Надра» и ПАО «КСГ Банк».

Национальный банк в очередной раз подчеркивает, что считает необходимым скорейшее проведение качественной судебной реформы, которая сделает невозможными коррупционные действия, повысит эффективность судебной системы и вернет доверие бизнеса и общества к решениям судов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (999) от 14/02/17 Свежий номер

Медиаправо

№ 7 (999)
Государство и юристы

Форменный порядок

Отрасли практики

По линии Фонда

Судебная практика

Трудовая повинность

Частная практика

Рисковое производство

Архив голосованийVox Populi

Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?

Создание нового Верховного Суда.

Принятие новых редакций процессуальных кодексов.

Проведение внеочередного съезда судей.

Принятие нового закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Пасхальные праздники.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • integrites
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом