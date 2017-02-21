Суды 46 раз подтвердили правомерность действий НБУ по отношению к неплатежеспособных банков, - Нацбанк

Суды подтверждают правомерность действий НБУ во время вывода банков с рынка. Это следует из результатов рассмотрения судебных дел по искам к НБУ клиентов 20 банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В частности, НБУ в течение 2014-2017 годов выиграл 46 дел, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора по отношению к банкам, признанных неплатежеспособными или ликвидированными. Еще 61 подобное дело находится на рассмотрении в судах различных инстанций.
Среди банковских учреждений, клиенты которых чаще всего подавали иски к Национальному банку, сомневаясь в правомерности действий НБУ, такие учреждения как ПАО «КБ «Хрещатик» и АО «Дельта Банк» (по 7 исков), ОАО «Банк «Финансы и Кредит» (15 исков ).
При этом иски клиентов АО «Дельта Банк» и ОАО «Банк «Финансы и Кредит» являются лидерами и по количеству решенных в пользу Национального банка. Суды различных инстанций приняли по семь решений по каждому из этих банков, которыми подтвердили правомерность действий НБУ в процессе осуществления банковского надзора. Решение уже вступили в законную силу.
Также Национальный банк выиграл ряд дел по искам клиентов банков ПАО «КБ «Надра» (6 решений в пользу НБУ), ПАО «ВиЭйБи Банк» (5 решений в пользу НБУ) и ПАО «Городской коммерческий банк» (2 решения в пользу НБУ).
Напомним, только в последнее время суды различных инстанций подтвердили правомерность принятых мер Национальным банком в ОАО КБ «Надра» и ПАО «КСГ Банк».
Национальный банк в очередной раз подчеркивает, что считает необходимым скорейшее проведение качественной судебной реформы, которая сделает невозможными коррупционные действия, повысит эффективность судебной системы и вернет доверие бизнеса и общества к решениям судов.
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