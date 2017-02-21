На этой неделе на продажу выставлены активы 43 банков-банкротов

В течение текущей недели запланирована продажа активов 43 неплатежеспособных банков на общую сумму 1,887 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
«Из них на сумму 1,575 млрд гривен выставлены права требования по кредитам, на 291,71 млн гривен - основные средства ликвидируемых банков», - сообщает пресс-служба.
Как отмечается, на прошлой неделе состоялись аукционы по продаже активов 33 банков, которые ликвидируются, на общую сумму 34,06 млн гривен.
«Из них на сумму 20,65 млн гривен состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам, на 12,38 млн гривен - аукционы по продаже основных средств», - говорится в сообщении.
Кроме того, 0,90 млн гривен получено в результате непосредственной продажи имущества банков. Остальная сумма - 0,12 млн гривен - получено от продажи других активов - картин, монет и т. д.
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: