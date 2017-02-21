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Сегодня 21 февраля 2017 года, 10:50

На этой неделе на продажу выставлены активы 43 банков-банкротов

В течение текущей недели запланирована продажа активов 43 неплатежеспособных банков на общую сумму 1,887 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Из них на сумму 1,575 млрд гривен выставлены права требования по кредитам, на 291,71 млн гривен - основные средства ликвидируемых банков», - сообщает пресс-служба.

Как отмечается, на прошлой неделе состоялись аукционы по продаже активов 33 банков, которые ликвидируются, на общую сумму 34,06 млн гривен.

«Из них на сумму 20,65 млн гривен состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам, на 12,38 млн гривен - аукционы по продаже основных средств», - говорится в сообщении.

Кроме того, 0,90 млн гривен получено в результате непосредственной продажи имущества банков. Остальная сумма - 0,12 млн гривен - получено от продажи других активов - картин, монет и т. д.