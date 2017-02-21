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Сегодня 21 февраля 2017 года, 10:50

Кандидаты в ВС приступили к выполнению практического задания

21 февраля кандидаты на должности в Верховный Суд выполнят практическое задание. Это следующий этап квалификационного оценивания кандидатов в ВС.

Как отмечают в пресс-службе Высшей квалификационной комиссии Украины, во время электронной регистрации кандидатов состоится повторная генерация уникального кода для каждого кандидата.

«Этот код не будет идентичным с предыдущим, который генерировался в ходе анонимного письменного тестирования», - отмечают в ВККС.

Также, в ВККС сообщили, что проведение практического задания будет транслироваться в режиме реального времени в сети Интернет.

За процессом выполнения практического задания можно следить на Youtube канале Высшей квалификационной комиссии судей Украины по ссылке.