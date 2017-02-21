Член ВККС сообщил, что можно брать с собой на второй этап квалифоценивания

Сегодня, 21 февраля, в 10:00 кандидаты на должности в Верховный Суд начнут выполнение практического задания. Накануне член Высшей квалификационной комиссии Украины Андрей Козлов на своей странице в соцсети сообщил, что кандидатам в ВС можно иметь при себе на следующем этапе квалифоценивания.
«Я бы пошел от обратного: а что нельзя брать с собой? Очевидно, что нельзя брать плохой пример (это шутка, но только частично), а еще - готовы судебные решения и те акты, которые содержат, хотя фрагментарно. Нельзя брать комментируемые нормативно-правовые акты. Нас интересует, прежде всего, ваше собственное толкование и законодательное мышление - конечно же, в устоявшихся пределах практики, хотя хорошо обоснованные инновации никогда не будут лишними. В конце концов, это - новый Верховный Суд», - отметил он.
Г-н Козлов отметил, что решения Европейского суда по правам человека очевидно являются источником права в соответствии с действующим законодательством.
«Ратифицированные действующие международные договоры очевидно являются частью национального законодательства на основании Конституции (а по тем, которые не подлежат ратификации, есть нормы Закона «О международных договорах»), и здесь прямая аналогия с «нормативно-правовыми актами». Решение КС не является судебным решениям в понимании того, что раньше называлось «общей юрисдикции», в них отсутствует казуальности. Лично я не вижу в них проблемы», - написал А.Козлов.
Также Андрей Козлов высказал требования к материалам: они должны быть на бумажном носителе, прошиты или скреплены степлером.
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этот член ВККС уже говорил о проходом в 75%.....
да бабки и желательно в валюте...
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