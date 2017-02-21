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Суд начнет рассматривать дело В.Януковича 14 марта

21 февраля 2017 года Источник:РБК-Украина

14 марта обвинительный акт за государственную измену беглого Президента Украины Виктора Януковича будет передан в суд для рассмотрения по сути. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он также уточнил, что до этого времени будут внесены соответствующие изменения, которые существенно усилят процессуальную позицию соответствующую нормам международного права по части заочного осуждения.

20 февраля сообщалось, что Кабинету министров предлагают распределить 152 млн грн, уплаченные в бюджет экс-замглавы Государственной налоговой службы Андреем Головачом и экс-замминистра экономики Александром Сухомлином, между семьями погибших во время Революции достоинства и в зоне проведения АТО.

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