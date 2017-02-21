Глава профильного комитета призвала депутатов изменить порядок налогообложения наследства

Председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Нина Южанина призвала депутатов на этой пленарной неделе рассмотреть внесение изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения наследства. Об этом она попросила лидеров фракций во время согласительного совета.
Н.Южанина обратила внимание депутатов на исключительную важность законопроекта №0940, поскольку он регулирует налогообложение плательщиков в зоне АТО.
«В этом законопроекте большое внимание уделено особенностям налогообложения налогоплательщиков в зоне АТО. Это очень насущный вопрос. Поэтому, как председатель комитета, я прошу включить законопроект 0940 в повестку дня пленарного заседания 23 февраля», - заявила парламентарий.
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