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В Киеве начал свою работу ІІІ Legal Banking Forum

21 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве в Premier Palace Hotel начал свою работу ІІІ Legal Banking Forum, организованный газетой «Юридическая практика». Генеральный партнер Форума — ЮК L.I.Group, экспертный партнер — ЮФ Aequo, профессиональный партнер — «Диамантбанк». Соорганизатором выступает информационное агентство «Финансовый клуб».

В ходе панельной дискуссии «Стабилизация банковского сектора» будут проанализированы следующие вопросы: конфигурация банковской системы после «очищения», риски большой доли госбанков на рынке, «дело ПриватБанка» и последствия для государства, изменение регуляторного поля, реорганизация банков, влияние нового закона о финансовой реструктуризации на банковский сектор.

В структуре ІІІ Legal Banking Forum такие сессии: работа с проблемными активами, ключевые направления развития системы гарантирования вкладов, риски в банковском бизнесе, валютное регулирование, инвестирование в банковский сектор.

После подведения итогов форума состоится церемония награждения победителей рейтинга «Банки 2017 года» по версии «Финансового клуба».

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