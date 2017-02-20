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ВСП утвердил образцы жалоб о дисциплинарном проступке судьи и заявлений о несовместимости

20 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Высший совет правосудия утвердил образцы жалоб о дисциплинарном проступке и заявлений о нарушении относительно несовместимости.

Как отмечается на сайте Совета судей Украины, согласно части первой статьи 106 Закона «О судоустройстве и статусе судей» судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства. Согласно части первой статьи 107 настоящего Закона право на обращение с жалобой по дисциплинарному проступку судьи (дисциплинарной жалобе) имеет любое лицо; граждане осуществляют такое право лично или с помощью адвоката, юридические лица - с помощью адвоката, органы государственной власти и органы местного самоуправления - своих руководителей или представителей.

Согласно частям первой и второй статьи 39 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Совет открывает и рассматривает дела о нарушении судьями и прокурорами требований относительно несовместимости их должностей с деятельностью или статусом, определенным Конституцией и законами Украины (дела о несовместимости) дело о несовместимости может быть открыто по заявлению любого лица, которому известны соответствующие факты.

В соответствии с пунктом 11.2 Регламента Высшего совета правосудия образец заявления о несовместимости утверждается Советом.

В связи с указанным Высший совет правосудия решил утвердить образец жалобы о дисциплинарном проступке судьи (судей) (дисциплинарной жалобы) и образец заявления о нарушении судьей/прокурором требований относительно несовместимости, разместить образцы дисциплинарной жалобы и заявлений о нарушении требований относительно несовместимости на официальном портале судебной власти и на официальном сайте Совета.

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