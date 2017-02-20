Сегодня 20 февраля 2017 года, 16:39

Загруженность пунктов пропуска на границе теперь можно отслеживать в онлайне

На официальном веб-сайте Госпогранслужбы заработал обновленный сервис, на котором граждане могут ознакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска на государственной границе.

Отметим, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины, несмотря на постоянное увеличение пассажирско-транспортного потока, принимают все исчерпывающие меры, чтобы пересечение границы людьми через пункты пропуска было максимально быстрым и комфортным.

Для этого вводятся новшества в технологических схемах, апробируются различные новшества, которые в дальнейшем распространяются на другие пункты пропуска. Чтобы систематизировать информацию о состоянии загруженности пунктов пропуска, отныне она будет обнародоваться на сайте Госпогранслужбы.

Сейчас на веб-сайте Госпогранслужбы заработала обновленная Интерактивная карта. На данном сервисе обозначены пункты пропуска и разными цветами состояние их загруженности на выезд из Украины. Вся информация обновляется каждые три часа.

Нажимая отметку пункта пропуска, граждане имеют возможность узнать о времени его работы, количестве легковых и грузовых автомобилей перед пунктами пропуска, а также скорости оформления легковых автомобилей за час. Отдельные пункты пропуска также дополнены изображением с камер видеонаблюдения.

Отметим, если время ожидания составляет не больше одного часа, то значок пункта пропуска обозначен зеленым цветом. Синий цвет на Интерактивной карте характеризует среднее состояние загруженности, где время ожидания транспортного средства – до 2 часов. А если высокая загруженность и время ожидания автомобилей составляет более 2 часов, это – красный цвет.

Используя обновленный сервис, люди смогут эффективно планировать поездки за границу, учитывая предоставленную информацию – выбирать оптимальные маршруты движения.