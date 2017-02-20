Сегодня 20 февраля 2017 года, 18:10

КМУ может выделить семьям погибших на Майдане 152 млн грн со счетов Януковича

Бюджетный комитет парламента обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением предоставить одноразовую денежную помощь членам семей Небесной сотни и участникам антитеррористической операции за счет 152 млн гривен преступной организации бывшего президента Виктора Януковича. Об этом заявил народный депутат Андрей Павелко, передает сайт «Блока Петра Порошенко».

«За прошлый год органами Военной прокуратуры были арестованы отдельные члены преступной организации В.Януковича. В конце прошлого года обеспечено возмещение ими причиненного государству ущерба на сумму 152 млн гривен и зачислены в Госбюджет. Учитывая, что эти средства не планировались в Госбюджет, и несмотря на причинноследственную связь между преступными действиями соответствующих лиц и последующими трагическими событиями во время Революции достоинства и АТО, для чествования памяти Героев, бюджетный комитет единогласно принял решение рекомендовать срочно урегулировать вопрос относительно предоставления одноразовой денежной помощи семьям погибших Героев небесной сотни и участников АТО, возмещенных за счет указанных средств», - заявил А.Павелко.

Отмечается, что по предварительным подсчетам, каждая семья из этого перечня сможет получить, в случае положительного решения правительства, свыше 46 тысяч гривен. Помощь могут получить 3256 семей.