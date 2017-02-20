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На Украине запретили популярное обезболивающее средство

20 февраля 2017 года Источник:ТСН.ua

На Украине запретили лекарственный препарат от головной боли Темпалгин производства Болгарии. Об этом сообщили в пресс-центре Гослекслужбы Украины, обнародовав на своем сайте соответствующее распоряжение.

«На основании поступления информации от правоохранительных органов по выявлению лекарственных средств на безлимитных складах при участии Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Ивано-Франковской области... запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства Темпалгин, таблетки, покрытые оболочкой, №20 (10*2), серии 4420911, производства/с маркировкой производителя АО «Софарма», Болгария», - говорится в сообщении.

Как отмечается, запрет был введен 16 февраля. По неподтвержденной информации СМИ, лекарства этой серии могут быть подделкой.

Заметим, что Темпалгин используется для снятия умеренно или слабо выраженного болевого синдрома (в т.ч. головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, миалгия, артралгия, альгодисменорея), особенно у больных с повышенной нервной возбудимостью; почечной, печеночной, кишечной колики, болевого синдрома после хирургических и диагностических вмешательств; для снижения температуры тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.

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